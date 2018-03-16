Литовская полиция начала 47 расследований, связанных с детской порнографией

После продолжительной операции с участием девяти окружных комиссариатов полиции было начато 47 расследований, связанных с детской порнографией, сообщило в пятницу Литовское бюро криминальной полиции.
© Policijos departamentas

Подозрения были предъявлены 19 лицам, статус специального свидетеля присвоен 26 лицам.

Криминалисты провели 55 обысков, в ходе которых изъяли около 750 компьютеров, мобильных телефонов, внешних накопителей информации.

"Эта операция полиции по борьбе с распространением носителей с порнографическим содержанием и занимающимися этой деятельностью лицами, носит продолжительный характер. Борьба с такого рода преступными деяниями является одной из приоритетных областей не только в Литве, но и за рубежом", - сказал для пресс-релиза начальник Литовского бюро криминальной полиции Роландас Кишкис.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Все расследования контролируют прокуроры Генпрокуратуры и окружных прокуратур Литвы.

9–13 октября прошлого года литовская полиция тоже провела широкомасштабную межрегиональную операцию на предмет выявления детской порнографии. Тогда было начато 41 расследование. Частично эти расследования завершены и переданы в суд.

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