Литовская полиция и европейская правоохрана разыскивает еще одного члена банды

Каниса подозревают в участии в деятельности банды, в незаконном хранении наркотиков с целью их распространения, в контрабанде, "отмывании денег" и убийстве.

По данным полиции, 46-летний Канис связан с членами банды, которые были задержаны 15-16 мая 2019 г. Он может находиться не только в Литве, но и в других странах Евросоюза. Особая примета - большая татуировка на правой руке.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении подозреваемого, просьба звонить по номеру 112. Анонимность гарантируется.