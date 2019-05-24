Литовская полиция и европейская правоохрана разыскивает еще одного члена банды гражданина Литвы Ренальдаса Каниса (1973 г.р.). Он объявлен в розыск, выдан Европейский ордер на арест.
Renaldas Kanys
© Policijos departamentas

Каниса подозревают в участии в деятельности банды, в незаконном хранении наркотиков с целью их распространения, в контрабанде, "отмывании денег" и убийстве.

По данным полиции, 46-летний Канис связан с членами банды, которые были задержаны 15-16 мая 2019 г. Он может находиться не только в Литве, но и в других странах Евросоюза. Особая примета - большая татуировка на правой руке.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении подозреваемого, просьба звонить по номеру 112. Анонимность гарантируется.

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