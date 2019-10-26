8 водителей управляли автомобилями без прав (трое из них были пьяны). За вождение в состоянии алкогольного опьянения и без прав грозит не только штраф, но и конфискация автомобиля. Поэтому автомобили BMW 7 класса, Audi A4 и Peugeot 306 были доставлены на охраняемую полицейскую площадку.
Самым пьяным был водитель (1978 г.р.) Audi A4 – 1,66 промилле (через 25 минут алкотестер показал 1,13 промилле). Он - бывший полицейский, который несколько лет назад вышел на пенсию.
Больше 1,5 промилле было и в организме женщины-водителя (1,6 промилле), но во время второй проверки концентрация алкоголя уже снизилась до 1,47 промилле.
В организме водителя Peugeot 306, который ехал без прав, было 0,57 промилле.
А в организме водителя BMW, который ехал без прав, было 0,96 промилле. Подозрение у полиции вызвал и пассажир BMW. Его обыскали. В его кармане нашли пакет с гашишем. После этого вызвали кинолога с собакой. Собака обнаружила в пепельнице окурок косяка. Пассажира BMW задержали.
Во время рейда попались еще 5 водителей без прав, но они были трезвыми.
Во время рейда полиция проверяла и скорость. 15 водителей были наказаны за превышение скорости.
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