Жители Литвы, которые регулярно посещают Польшу за покупками, последние полгода стали обсуждать случаи, когда из машин, стоявших на стоянке торговых центров, или оставленных во дворах у рынка, стали пропадать личные вещи, деньги, проигрыватели, средства навигации.

При этом вор не оставлял никаких следов взлома, не взламывал дверной замок, поэтому не все пострадавшие обращались в полицию. Они сомневались, проник к ним кто-то в машину на самом деле или они сами где-то потеряли исчезнувшие вещи.

12 октября полиция Сувалок задержала гражданина Литвы (41 год), которого подозревают к воровстве по меньшей мере из 9 автомобилей. Хозяева этих автомобилей понесли общий ущерб на сумму 28 000 злотых (примерно 6700 евро).

В сообщении полиции говорится, что подозреваемый был задержан в момент, когда он открыл замок автомобиля Hyundai и пытался похитить находившиеся там вещи.

У мужчины было электронное устройство, с помощью которого он управлял системами защиты автомобилей, поэтому и на этот раз он проник внутрь машины, не повредив дверного замка.

Мужчины предъявлены подозрения, свою вину он не отрицает.