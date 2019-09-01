Английский город Висбеч обычно не славится своим положительным имиджем. Там живут сотни литовцев, и большая их часть, к сожалению, проживает на улице. В этот раз в городе был задержан Эдвинас Гулбинас (29 лет).
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Литовец превратил свое арендованное жилье в настоящую плантацию конопли. Найдено 104 проростка на разных стадиях роста.

Их стоимость оценивается в 29 000 – 87 000 фунтов.

Литовца задержали дома совершенно случайно. Полиция пришла к нему домой, чтобы расспросить его о совершенно другом происшествии, и нашла то, во что он не могла поверить.

Конопля выращивалась в четырех спальнях и даже в гараже.

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