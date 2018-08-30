Литовцы задержали контрабанду белорусских сигарет почти на два миллиона евро

По документам машина следовала в Германию, а вот вместо заявленных деревянных поддонов перевозила огромную контрабанду белорусских сигарет, сообщает ЕuroВy.info.
Машина везла на Запад сигареты с белорусскими акцизными марками в количестве 11 млн 650 тыс. штук. В Литве товар оценили на сумму более 1 млн 800 тыс. евро, в Германии эта цифры увеличилась бы еще больше.
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