Литовцы задержали контрабанду белорусских сигарет почти на два миллиона евро

По документам машина следовала в Германию, а вот вместо заявленных деревянных поддонов перевозила огромную контрабанду белорусских сигарет, сообщает ЕuroВy.info.

Машина везла на Запад сигареты с белорусскими акцизными марками в количестве 11 млн 650 тыс. штук. В Литве товар оценили на сумму более 1 млн 800 тыс. евро, в Германии эта цифры увеличилась бы еще больше.

Литовцы задержали белорусского водителя предварительно на месяц.