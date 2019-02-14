В минувший понедельник сотрудники Земгальского регионального управления полиции Латвии(ЗРУП) остановили в Бауске 43-летнего водителя из Литвы, который ехал по городу со скоростью 99 км/ч вместо разрешенных 50 км/ч.
© DELFI / Karolina Pansevič

Как отмечают в ЗРУП, чтобы избежать административного наказания, литовец предложил полицейским взятку в размере 50 евро, за что и был задержан. По делу начат уголовный процесс.

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