Порзиньгис нарушил ПДД 20 сентября около семи вечера, пишет Delfi Izklaide. На него был оформлен протокол, в связи с чем спортсмена лишили водительских прав. С какой скоростью ехал Порзиньгис, неизвестно, но права отнимают, если допустимая скорость превышена более чем на 50 км/ч.
Как отмечает Delfi Izklaide, за последние два года Порзиньгис трижды попадался полиции, и во всех случаях — за превышение скорости в населенном пункте на 11—40 км/ч, за что был оштрафован.
Латвийская звезда баскетбола Порзиньгис лишен водительских прав
Известный латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис...
В Клайпеде с собой покончила дочь политика Комскиса (16)
В понедельник вечером в Клайпеде, в квартире на ул....
По Байсогале ездил пьяный водитель (2)
В Байсогале (Радвилишкский район), 23 сентября, в 22.10 ч. на...
Воскресный рейд: рекордсменки по превышению скорости – женщины
В воскресенье утром вильнюсская дорожная полиция снова...
TOP новостей
Что показали учения "Запад": под дымовой завесой – три выразительных сигнала Кремля (110)
Пор щелканье фотоаппаратов после атаки ревущие танки и...
Карбаускис: я вижу сценарий, представленный на DELFI (30)
Надо ясно сказать о том, что цель публикаций этого дня -...
История повторяется: преследователи запугали девушку на BMW (2)
Студентка за рулем автомобиля пережила настоящую...
Спикер Cейма Польши обратился к литовским парламентариям с просьбой поддержать проект по букве w
Находящийся с визитом в Вильнюсе маршалка Cейма Польши...
Сливочное масло в Литве за год подорожало на 74% (52)
Сливочное масло, которое дорожает на мировых рынках, в...