Латвийская звезда баскетбола Порзиньгис лишен водительских прав

Порзиньгис нарушил ПДД 20 сентября около семи вечера, пишет Delfi Izklaide. На него был оформлен протокол, в связи с чем спортсмена лишили водительских прав. С какой скоростью ехал Порзиньгис, неизвестно, но права отнимают, если допустимая скорость превышена более чем на 50 км/ч.

Как отмечает Delfi Izklaide, за последние два года Порзиньгис трижды попадался полиции, и во всех случаях — за превышение скорости в населенном пункте на 11—40 км/ч, за что был оштрафован.