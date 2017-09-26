Латвийская звезда баскетбола Порзиньгис лишен водительских прав

Известный латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис в сентябре в Курземе был пойман Дорожной полицией на превышении допустимой скорости, за что его лишили водительских прав, свидетельствует неофициальная информация Delfi Izklaide и агентства LETA.
© DELFI / Domantas Pipas

Порзиньгис нарушил ПДД 20 сентября около семи вечера, пишет Delfi Izklaide. На него был оформлен протокол, в связи с чем спортсмена лишили водительских прав. С какой скоростью ехал Порзиньгис, неизвестно, но права отнимают, если допустимая скорость превышена более чем на 50 км/ч.

Как отмечает Delfi Izklaide, за последние два года Порзиньгис трижды попадался полиции, и во всех случаях — за превышение скорости в населенном пункте на 11—40 км/ч, за что был оштрафован.

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