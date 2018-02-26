25 февраля, в 16.40 ч., в Вильнюсскую полицию обратилась женщина (1963 г.р.), которая заявила, что 25 февраля ночью квартиросъемщики уничтожили в ее квартире имущество и нанесли большой ущерб.
© DELFI / Ainis Gurevičius

В квартире была поломана мебель, разбиты разные предметы. Полиция сообщает, что ущерб оценен в 60 000 евро.

Квартиросъемщики проживали в квартире 23–25 февраля. Когда в квартиру приехала хозяйка, их там уже не было. Квартира была застрахована.

Полиция ведет расследование.

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