Вечером в понедельник, за полчаса до полуночи, молодой человек сам заговорил с сотрудниками полиции, спросив, не хотели бы они приобрести "травы", сообщает полиция Клайпеды.
Должностные лица, будучи не в униформе, поинтересовались ценой, узнали, что просят 10 евро за 1 грамм, попросили "продавца" принести столько, сколько у него есть, и остались ждать. Они не очень надеялись, что несовершеннолетний молодой человек вернется.
Через несколько минут молодой человек показался вновь, сообщив, что нашёл 7-8 граммов. Патрульные о курьёзном случае проинформировали коллег, которые и задержали молодого человека, доставив его в комиссариат полиции.
Во время частичного досмотра в карманах несовершеннолетнего молодого человека были обнаружены четыре пакета с предположительно наркотическим веществом растительного происхождения. Один пакет он подал своим "покупателям".
Проводится анализ, не был ли сам молодой человек под воздействием наркотических средств. Результатов анализа ожидают.
Досудебное расследование из-за тяжкого преступления не начато, поскольку подросток слишком юн. После разговора с сотрудниками полиции его передали родителям.
Сотрудники Клайпедского полицейского комиссариата пытаются выяснить, где несовершеннолетний мог достать, как подозревают, наркотики.
Два дня не появляется дома: пропал 12-летний мальчик
17 июня около 14.00 из прогимназии Клайпеды ушел и не...
В запломбированных мешках почты России литовские томоженники обнаружили контрабанду (2)
Ночью с воскресенья на понедельник таможенники...
Курьезная рыбалка клайпедских полицейских: подросток продал им наркотики (2)
В Клайпеде рыбачившим в неслужебное время троим...
В Вильнюсе пропала 15-летняя девочка: полиция просит о помощи (5)
Полицейские Третьего городского комиссариата полиции...
ФОТО, ВИДЕО: в Вильнюсском районе с дороги съехал пассажирский автобус, ранены 5 человек
В Вильнюсском районе во второй половине дня в...
TOP новостей
Глава МИД Литвы о письме белорусских оппозиционеров: иллюзий нет, но нужно видеть в целом (57)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во...
Для тысяч лесовладельцев в Литве готовят новый налог (6)
Вновь оживает вопрос вырубки лесов. На этот раз...
Вильнюсский университет поднялся в международном рейтинге (4)
В международном рейтинге высших учебных заведений QS World...
Погода: последняя возможность насладиться теплом – грядут перемены
Во вторник Литву накрыл антициклон, пришедший с...
Родственники жертв назвали DW имена причастных к крушению рейса MH17 (13)
Родственники жертв катастрофы малайзийского "Боинга"...