Вечером в понедельник, за полчаса до полуночи, молодой человек сам заговорил с сотрудниками полиции, спросив, не хотели бы они приобрести "травы", сообщает полиция Клайпеды.

Должностные лица, будучи не в униформе, поинтересовались ценой, узнали, что просят 10 евро за 1 грамм, попросили "продавца" принести столько, сколько у него есть, и остались ждать. Они не очень надеялись, что несовершеннолетний молодой человек вернется.

Через несколько минут молодой человек показался вновь, сообщив, что нашёл 7-8 граммов. Патрульные о курьёзном случае проинформировали коллег, которые и задержали молодого человека, доставив его в комиссариат полиции.

Во время частичного досмотра в карманах несовершеннолетнего молодого человека были обнаружены четыре пакета с предположительно наркотическим веществом растительного происхождения. Один пакет он подал своим "покупателям".

Проводится анализ, не был ли сам молодой человек под воздействием наркотических средств. Результатов анализа ожидают.

Досудебное расследование из-за тяжкого преступления не начато, поскольку подросток слишком юн. После разговора с сотрудниками полиции его передали родителям.

Сотрудники Клайпедского полицейского комиссариата пытаются выяснить, где несовершеннолетний мог достать, как подозревают, наркотики.