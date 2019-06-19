В Клайпеде рыбачившим в неслужебное время троим молодым сотрудникам мобильного отряда патрульной сборной Клайпедского главного полицейского комиссариата пятнадцатилетний молодой человек предложил приобрести наркотические вещества.
© DELFI (D.Sinkevičiaus nuotr.)

Вечером в понедельник, за полчаса до полуночи, молодой человек сам заговорил с сотрудниками полиции, спросив, не хотели бы они приобрести "травы", сообщает полиция Клайпеды.

Должностные лица, будучи не в униформе, поинтересовались ценой, узнали, что просят 10 евро за 1 грамм, попросили "продавца" принести столько, сколько у него есть, и остались ждать. Они не очень надеялись, что несовершеннолетний молодой человек вернется.

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Через несколько минут молодой человек показался вновь, сообщив, что нашёл 7-8 граммов. Патрульные о курьёзном случае проинформировали коллег, которые и задержали молодого человека, доставив его в комиссариат полиции.

Во время частичного досмотра в карманах несовершеннолетнего молодого человека были обнаружены четыре пакета с предположительно наркотическим веществом растительного происхождения. Один пакет он подал своим "покупателям".

Проводится анализ, не был ли сам молодой человек под воздействием наркотических средств. Результатов анализа ожидают.

Досудебное расследование из-за тяжкого преступления не начато, поскольку подросток слишком юн. После разговора с сотрудниками полиции его передали родителям.

Сотрудники Клайпедского полицейского комиссариата пытаются выяснить, где несовершеннолетний мог достать, как подозревают, наркотики.

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