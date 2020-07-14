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Полиция Шуяляйского округа разыскивает человека, который оставил в лесу Audi A6 Avant.
Курьез: полиция ищет человека, оставившего в лесу Audi A6
© Policija

Автомобиль два года назад был обнаружен в лесу рядом с деревней Груздишкес (Расейнский район).

Однако до сих пор хозяина авто найти не удалось. Не помогли и номера на машине.

"Казалось бы, никаких проблем нет - на машине есть номера, в Литве машины зарегистрированы. Ко, к сожалению, не все покупатели спешат с регистрацией. В списке угнанных машин Audi нет, а последний владелец машины уверяет что он ее продал", – сказала полиция.

Полиция просит всех, кто что-либо знает об этом автомобиле, связаться с Шяуляйским комиссариатом.

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