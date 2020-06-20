Купивший BMW мужчина остался и без машины, и без денег

19 июня было получено сообщение о том, что 13 июня в Укмерге, у лица (1997 г.р.), по договору купли-продажи транспортного средства, житель Шакяйского района (1992 года рождения) приобрел BMW 530, за который заплатил 3500 евро. Автомобиль был передан упомянутому лицу в соответствии с договором купли-продажи.

Позже проверка в базе данных Regitra показала, что для автомобиля BMW установлены ограничения, он не мог быть перерегистрирован или зарегистрирован на свое имя.

Ущерб - 3500 евро. Статья 182 УК ЛР.