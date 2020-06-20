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Мужчина, который хотел автомобиль BMW, заплатил за него 3500 евро, но так и не стал его владельцем. Оказалось, что купленная машина не могла быть продана.
Купивший BMW мужчина остался и без машины, и без денег
© Jurgis Paplaitis

19 июня было получено сообщение о том, что 13 июня в Укмерге, у лица (1997 г.р.), по договору купли-продажи транспортного средства, житель Шакяйского района (1992 года рождения) приобрел BMW 530, за который заплатил 3500 евро. Автомобиль был передан упомянутому лицу в соответствии с договором купли-продажи.

Позже проверка в базе данных Regitra показала, что для автомобиля BMW установлены ограничения, он не мог быть перерегистрирован или зарегистрирован на свое имя.

Ущерб - 3500 евро. Статья 182 УК ЛР.

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