По предварительным данным, произошла кража.
Выяснилось, что по оперативным причинам ранее эта информация не разглашалась.
Глава Службы охраны госграницы (СОГГ) Ренатас Пожела на пресс-конференции подчеркнул, что ведется борьба с контрабандой.
Он информировал, что 20 ноября 2017 года был задержан крупный груз контрабандных сигарет – около 1 млн. пачек, 2000 коробок. Его доставили на склады Варенской заставы.
2-3 апреля криминальная разведка информировала пограничников, что со склада воруют сигареты. Тогда пограничники организовали засаду, во время которой задержали мужчину с 30 ящиками контрабандных сигарет.
Пожела информировал, что начато расследование. Сейчас ведется служебная проверка, от службы отстранены 6 пограничников (дежурные, которые работали во время краж), двоих из них опросили как специальных свидетелей.
В настоящее время задержаны два человека (не пограничники). Глава СОГГ сказал, что расследование может расширяться. Он подчеркнул, что, вероятно, подозреваемые связаны с организованной группировкой.
"Сам характер краж вызывает у нас определенные вопросы, возможно, эти люди связаны с конкретной организованной группировкой, возможно, они работали не одни, а с помощью наших сотрудников", – сказал Пожела.
Выяснилось, что украдены 555 ящиков сигарет, стоимостью 1 млн. евро.
Пожела также сказал, что на склад проникли через внешнее ограждение, отогнув металлические конструкции склада, т.е. подозреваемые попали на склад не через дверь.
Выяснилось, что было совершено 5 краж (со второй половины марта до 3 апреля), но не всякий раз выносили сигареты, возможно, какое-то время они исследовали возможность взлома.
Следствие ведет центральный офис СОГГ.
По сведениям Пожелы, в последний раз подобный случай был зафиксирован в 2007 г., когда со складов СОГГ также украли сигареты.
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