21 мая, в 0.45 ч., в Вильнюсе, на ул. Балжё во время конфликта молодой человек (1996 г.р.) нанес ножевое ранение юноше (1999 г.р.).
По данным Департамента полиции, пострадавшего с ножевым ранением в области груди доставили в больницу.
Подозреваемый доставлен в КПЗ.
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