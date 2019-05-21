21 мая, в 0.45 ч., в Вильнюсе, на ул. Балжё во время конфликта молодой человек (1996 г.р.) нанес ножевое ранение юноше (1999 г.р.).

По данным Департамента полиции, пострадавшего с ножевым ранением в области груди доставили в больницу.

Подозреваемый доставлен в КПЗ.