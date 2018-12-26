В Шяуляй мужчина ножом ранил людей. Одного человека ранил в шею, другого – в грудь.
25 декабря около 23.20 ч. в Шяуляй, в доме на ул, Губерниёс Соду 10, во время пьянки возник спор, и была пролита кровь, сообщает полиция.
Задержанный ножом ранил нетрезвого мужчину 1994 г.р. (колотая рана в шее) и мужчину 1975 г.р. (колотая рана в груди), они доставлены в больницу.
Подозреваемый, нетрезвый (2,5 промилле алкоголя) мужчина 1960 г.р. помещен в арестантскую.
Происшествие расследуется.
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