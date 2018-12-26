25 декабря около 23.20 ч. в Шяуляй, в доме на ул, Губерниёс Соду 10, во время пьянки возник спор, и была пролита кровь, сообщает полиция.

Задержанный ножом ранил нетрезвого мужчину 1994 г.р. (колотая рана в шее) и мужчину 1975 г.р. (колотая рана в груди), они доставлены в больницу.

Подозреваемый, нетрезвый (2,5 промилле алкоголя) мужчина 1960 г.р. помещен в арестантскую.

Происшествие расследуется.