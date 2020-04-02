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В Клайпеде женщина ножом ранила другую женщину, сообщает полиция.
Vientisas peilis
Vientisas peilis
© Shutterstock

31 марта, в 16.30 ч., в Клайпеде, в доме на Шилутском шоссе, женщина ножом ранила другую женщину (1984 г.р.). Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.

Подозреваемая (1993 г.р.) была пьяна (1,6 промилле). Ее допросили. ведется расследование.

ru.DELFI.lt
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