31 марта, в 16.30 ч., в Клайпеде, в доме на Шилутском шоссе, женщина ножом ранила другую женщину (1984 г.р.). Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.

Подозреваемая (1993 г.р.) была пьяна (1,6 промилле). Ее допросили. ведется расследование.