aA
В Клайпеде женщина ножом ранила другую женщину, сообщает полиция.
31 марта, в 16.30 ч., в Клайпеде, в доме на Шилутском шоссе, женщина ножом ранила другую женщину (1984 г.р.). Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.
Подозреваемая (1993 г.р.) была пьяна (1,6 промилле). Ее допросили. ведется расследование.
TOP новостей
Премьер-министр желающим вернуться в Литву – последнее исключение
Премьер -министр Литвы Саулюс Сквернялис...
Нелегально, но люди покупают: что показывают быстрые тесты на коронавирус
Минздрав Литвы и эксперты постоянно говорят о том, что...
Бенефис депутата Гайжаускаса: нарушил режим самоизоляции, вопрос вызывает и тестирование (17)
Член парламентской фракции "крестьян", председатель...
В Литве за ночь количество заболевших коронавирусом увеличилось до 649 (40)
Минздрав Литвы сообщил, на данный момент в Литве...
Премьер Литвы: кривая выравнивается, но готовятся и к худшему сценарию (57)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в четверг...