Департамент полиции Литвы информировал, что 12 января в Кайшядорисе разгорелся кровавый конфликт. Во время пьянки мужчина выяснял отношения с ножом в руке. Он колол и резал ножом другого мужчину. Пострадавшего увезли в больницу.
Peilis
© DELFI / Audrius Solominas

Конфликт произошел в 23 ч. в Кайшядорисе, в доме, во время пьянки. Мужчина ножом наносил колото-резанные раны другому мужчине. Пострадавший (1962 г.р.) с колотыми ранами в области живота и на ноге был доставлен в больницу и резанными ранами на лбу и ушах был госпитализирован.

Подозреваемый нетрезвый (2,21 промилле) мужчина (1972 г.р.) закрыт в КПЗ.

Ведется расследование.

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