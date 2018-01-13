Конфликт произошел в 23 ч. в Кайшядорисе, в доме, во время пьянки. Мужчина ножом наносил колото-резанные раны другому мужчине. Пострадавший (1962 г.р.) с колотыми ранами в области живота и на ноге был доставлен в больницу и резанными ранами на лбу и ушах был госпитализирован.
Подозреваемый нетрезвый (2,21 промилле) мужчина (1972 г.р.) закрыт в КПЗ.
Ведется расследование.
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