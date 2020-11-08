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Департамент полиции информирует, что в Йонаве пьяная женщина ножом ранила пьяного мужчину.
7 ноября, в 23.10 ч., в Йонаве, в квартире на ул. П.Вайчюно, нетрезвая (2,22 промилле) женщина (1975 г.р.) ножом ранила нетрезвого (1,66 промилле) мужчину (1958 г.р.).
Пострадавший был доставлен в больницу.
Женщина арестована. Начато расследование.
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