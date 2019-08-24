Департамент полиции информирует, что в Мажейкяй горлышком разбитой бутылки нанесена серьезная травма мужчине.
Инцидент произошел 23 августа, в 20.46 ч., в больницу с резаной раной на шее доставили мужчину (1988 г.р.).
По предварительным данным, в тот же день около 20.30 ч., в Мажейкяй, на ул. Седос, ему нанес рану мужчина (1984 г.р.).
Подозреваемый задержан.
ведется расследование.
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