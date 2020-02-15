Кровавый День святого Валентина: подозревается, что женщина заколола мужчину

aA
14 февраля - День святого Валентина, или иначе известный как День Любви. Но в Вильнюсе конфликт между женщиной и мужчиной закончился кровавой драмой.
Департамент полиции сообщает, что 14 февраля, около 12.25, тело мертвого мужчины (1975 года рождения) с ножевым ранением в грудь было найдено в квартире на улице Бролю в Вильнюсе.
Вскоре полиция задержала сожительницу (1958 года рождения) мужчины. Подозреваемая была нетрезвой( 2,43 промилле). Она находится под стражей.
TOP новостей
У мэров маленьких городов кончилось терпение: нет банковских отделений, установлен один банкомат и в нем заканчиваются деньги (9)
Количество отделений банка и банкоматов в Литве...
Витаутас Ландсбергис призывает не молчать об Островецкой АЭС: это будет означать капитуляцию (118)
По словам профессора Витаутаса Ландсбергиса, Литва не...
Науседа: без помощи США и союзников мы не могли бы эффективно сдерживать Россию (406)
Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу на...
Погода: после выходных в Литву придут перемены
Субботняя ночь будет сухой и спокойной. Температура...
Служба занятости: Intermedix останавливает деятельность в Литве, уволит еще 300 человек (5)
Американская компания информационных технологий в...