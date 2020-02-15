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14 февраля - День святого Валентина, или иначе известный как День Любви. Но в Вильнюсе конфликт между женщиной и мужчиной закончился кровавой драмой.
Кровавый День святого Валентина: подозревается, что женщина заколола мужчину
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Департамент полиции сообщает, что 14 февраля, около 12.25, тело мертвого мужчины (1975 года рождения) с ножевым ранением в грудь было найдено в квартире на улице Бролю в Вильнюсе.

Вскоре полиция задержала сожительницу (1958 года рождения) мужчины. Подозреваемая была нетрезвой( 2,43 промилле). Она находится под стражей.

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