Кровавый День святого Валентина: подозревается, что женщина заколола мужчину

Департамент полиции сообщает, что 14 февраля, около 12.25, тело мертвого мужчины (1975 года рождения) с ножевым ранением в грудь было найдено в квартире на улице Бролю в Вильнюсе.

Вскоре полиция задержала сожительницу (1958 года рождения) мужчины. Подозреваемая была нетрезвой( 2,43 промилле). Она находится под стражей.