Полиция Юрбаркаса и медики вынуждены были вмешаться в кровавый ночной конфликт между сожителями.
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3 ноября, около 1 часа 58 минут в Юрбаркасе, на улице Кауно, дома пьяная (1,97 промилле) женщина (1967 г.р.) ранила мужчину (1961 г.р.) ножом.

Мужчина был госпитализирован из-за колото-резаной раны живота.

Женщина находится под стражей.

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