31 марта, около 21.55 ч., в Вильнюсе, на ул. В.Сирокомлес, в квартире, была обнаружена женщина (1964 г.р.) с колотой раной в области живота. Она была без сознания. женщину госпитализировали.
© DELFI / Tomas Vinickas

В комнате обнаружили тело подозреваемого (1972 г.р.).

Обстоятельства происшествия выясняются.

В субботу вечером полиция получила сообщение о насилии в доме.

В полицию звонили соседи. Они рассказали, что в подъезде многоквартирного дома мужчина тащит домой женщину.

Приехав на место происшествия, полицейские увидели в подъезде кровь. Они вошли в квартиру, где увидели тело мужчины и раненую в живот женщину, которая была без сознания. Женщину доставили в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Предполагают, что мужчина ранил женщину, а потом покончил с собой.

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