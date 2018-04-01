В комнате обнаружили тело подозреваемого (1972 г.р.).

Обстоятельства происшествия выясняются.

В субботу вечером полиция получила сообщение о насилии в доме.

В полицию звонили соседи. Они рассказали, что в подъезде многоквартирного дома мужчина тащит домой женщину.

Приехав на место происшествия, полицейские увидели в подъезде кровь. Они вошли в квартиру, где увидели тело мужчины и раненую в живот женщину, которая была без сознания. Женщину доставили в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Предполагают, что мужчина ранил женщину, а потом покончил с собой.