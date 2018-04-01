В комнате обнаружили тело подозреваемого (1972 г.р.).
Обстоятельства происшествия выясняются.
В субботу вечером полиция получила сообщение о насилии в доме.
В полицию звонили соседи. Они рассказали, что в подъезде многоквартирного дома мужчина тащит домой женщину.
Приехав на место происшествия, полицейские увидели в подъезде кровь. Они вошли в квартиру, где увидели тело мужчины и раненую в живот женщину, которая была без сознания. Женщину доставили в больницу.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Предполагают, что мужчина ранил женщину, а потом покончил с собой.
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