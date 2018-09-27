Криптомиллионер Аршаускас попал в поле зрения СРФП: начато расследование

На днях следователи СРФП провели больше 15 обысков в Вильнюсе и Каунасе – в помещениях компании, в заме майнинга, который находится в бывшем бассейне, в домах у руководителей и работников компании, в их автомобилях.

По предварительным данным, действующая в Вильнюсе компания, которая заявляет, что успешно майнит криптовалюту (биткоины) и эфириум, может скрывать свои реальные доходы от налоговиков.

Расследование проводят по 222 ст. УК и 220 ст. УК.

Это одно из первых в Литве дел, связанных с добычей криптовалюты и возможным сокрытием налогов.

С самим Аршаускасом DELFI связаться не удалось.

Летом Аршаускас устроил для журналистов DELFI экскурсию по компании.