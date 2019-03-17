Департамент полиции проинформировал, что в Вильнюсе была совершена кража, ущерб составил 125 000 евро.
16 марта, в 21:20, было замечено, что из квартиры в Вильнюсе, на ул.Йогайлос, выбив оконное стекло, похитили различные ювелирные изделия.
Ущерб - 125 000 евро.
Ведётся следствие.
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