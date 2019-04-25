Это была настоящая ночь ужаса в городе Эйшишкес, расположенном в Шальчининкайском районе - 27-летний Виктор Боцевич, который родился в этом городе и жил здесь до сих пор, был обвинен в чрезвычайно жестоком убийстве Дариуша Здановича. Уголовное дело против него в среду было возбуждено Вильнюсским окружным судом.

С июля прошлого года Боцевич уже был судим: трижды в Литве и один раз в Германии. "За кражу", - даже не пытаясь ничего утаивать, сказал он в окружении вооруженного конвоя.

Когда его спросили, признает ли он, что убил друга в своем доме, он только развел руками: "Я не знаю - не могу признаться полностью, но и не отрицаю, потому что не могу вспомнить".

Прокурор Вильнюсской областной прокуратуры Николай Козляк заявил, что в ходе досудебного следствия было установлено, что 17 июля прошлого года, в 13.36 в своем доме, В. Боцевич, находясь в состоянии алкогольного опьянения, металлическим прутом и топором нанес не менее 90 ударов в разные части тела Д. Здановичу, который уснул после большого количества выпитого алкоголя.

По словам прокурора, убитый испытывал страшные физические мучения - эксперты установили, что убитому не менее трех раз топором были нанесены удары по лицу и по меньшей мере 87 раз металлическим прутом по различным частям тела: с головы до ног.

В тот день и убитый, и обвиняемый в убийстве выпивали. Последний утверждает, что помнит, как около 21-22 часов позвонил Здановичу, который неделю назад вернулся из Великобритании, где работал 3 месяца, и позвал его в гости. Д. Зданович был уже подвыпившим, однако пришел: В. Боцевич жил всего в 500 м.

И снова пил - так говорит В. Боцевич. По словам обвиняемого, с другом он говорил только о хороших вещах, спрашивал о работе в Великобритании, а тот показывал фото.

"Так и дождались полуночи. Дарюш сказал, что не хочется идти домой, потому что боялся встретить мать, которая может злиться из-за того, что тот пил, поэтому он попросил разрешения переночевать", - рассказывал обвиняемый в жестоком убийстве В. Боцевич.- Я согласился, так и пошли спать".

О том, что происходило дальше, он рассказать не мог, посколько утверждает, что ничего не помнит, однако представил невероятную версию: непонятно, правда это или нет, но ночью в своем доме он увидел... чёрта.

"Он шел мимо нас. Не знаю, было это по-настоящему или лишь сон, но я взял металлический прут и начал наносить удары черту. Не могу сказать, что это длилось долго, и даже не смогу сказать, сколько нанес ударов", - говорил В. Боцевич.

"Может, вы били Дариуша, а не чёрта?" - спросил прокурор обвиняемого.

"Не представляю", - сказал Боцевич.

Если в суде вина В.Боцевича будет доказана, ему грозит 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение.