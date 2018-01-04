4 января, в 18.27 ч., в деревне Спиракяй (Паневежский район) мужчина поссорился с женой (супруги разводятся) и по телефону пригрозил, что покончит с собой.
© Shutterstock nuotr.

Сразу после этого в полицию поступило сообщение о том, что взорвался автомобиль (по мнению очевидцев, в машине находился газовый баллон). В горящей машине был виден силуэт человека.

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