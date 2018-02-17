15 февраля в 20:25 в Каунасе в частном доме во время конфликта мужчина ножом ранил знакомого (1992 года рождения).
Peilis
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Пострадавший с колотой раной в области груди был отправлен в больницу.

Подозреваемый 1990 года рождения закрыт в арестантскую.

16 февраля в 13:30 пострадавший умер в больнице Каунаса.

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