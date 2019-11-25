Конфликт между заключенными в Правенишкес: двое мужчин доставлены в больницу

23 ноября Департамент тюрем сообщил, что криминальная служба начала расследование по 138 ст. Уголовного кодекса ЛР (нанесение легкого вреда здоровью).
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Ведется расследование обстоятельств конфликта между тремя заключенными в Правенишкской колонии.

Во время конфликта пострадали двое заключенных: один, по предварительным данным, воспользовался самодельным колющим оружием, которым нанес рану другому – пострадавший был доставлен в Каунасскую больницу, другой пострадавший находится в тюремной больнице. Третий участник конфликта не пострадал и был помещен в изолятор.

Причину конфликта выясняют следователи.

По неофициальным данным, доставленный в Каунас осужденный получил серьезную травму – острым предметом ему было нанесено множество ран.

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