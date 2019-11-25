Ведется расследование обстоятельств конфликта между тремя заключенными в Правенишкской колонии.
Во время конфликта пострадали двое заключенных: один, по предварительным данным, воспользовался самодельным колющим оружием, которым нанес рану другому – пострадавший был доставлен в Каунасскую больницу, другой пострадавший находится в тюремной больнице. Третий участник конфликта не пострадал и был помещен в изолятор.
Причину конфликта выясняют следователи.
По неофициальным данным, доставленный в Каунас осужденный получил серьезную травму – острым предметом ему было нанесено множество ран.
Конфликт между заключенными в Правенишкес: двое мужчин доставлены в больницу
23 ноября Департамент тюрем сообщил, что криминальная...
На 1,5 часа было закрыто движение на дороге Вильнюс-Каунас: в любой момент мог упасть столб (3)
25 ноября, в 9.06 ч. в Каунасе, на Исландском шоссе, на...
Нападение в излюбленном литовцами городе Великобритании: группа подростков ранила 7 полицейских мачете (12)
Пятеро подростков были арестованы в городском...
В Каунасе у пьяной пары хотели забрать ребенка: мужчина направил пистолет на полицейских (14)
В Каунасе вызванные полицейские обнаружили пьяную...
TOP новостей
Инициатива "мести Ландсбергисам": части родителей придется платить больше (57)
Министерство науки, образования и спорта Литвы...
Социальная проблема: в Литве получатели пособий работать не хотят (23)
После того как парламент Литвы одобрил повышение...
В студии DELFI TV: Что происходит с польским и русским языками в Литве? (73)
Каким статусом обладают русский и польский языки в...
Кручинскене против выселения: мы не уйдем, разве что нас выселят с помощью военных (1)
Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том,...
За терминал СПГ Литва будет платить на 20 лет дольше: такое решение нужно было для компании Achema (91)
Государственная компания Klaipėdos nafta (KN) планирует взять...