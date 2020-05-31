Коллеги трагически погибшего полицейского почтят его память маяками, акция пройдет по всей Литве

Департамент полиции объявляет, что 1 июня в Мажейкяйском районе будет похоронен следователь Главного комиссариата полиции Тельшяйского района Мажейкяйского района, который был застрелен во время службы. В Векшняй, в 11 часов утра, пройдет месса, в 12 часов состоятся похороны на Векшняйском кладбище.

Придерживаясь условий карантина, действующий в стране, сотрудники полиции, товарищи и должностные лица из всей страны будут присутствовать на похоронах.

На похоронах выступит представительный духовой оркестр МВД, полицейские кинологи со служебными собаками сформируют торжественное шествие, в котором примет участие и пес убитого С. Жимантаса Грантас.

В честь коллеги, сотрудники полиции по всей стране (все, кто может в это время) в понедельник в 12 часов дня выйдут из служебных машин на одну минуту, включит маяки и почтят память умершего коллеги.

В понедельник с 7 до 22 часов во всех комиссариатах полиции будут на 1/3 приспущены флаги или повязана траурная лента.