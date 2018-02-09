"Бывало, что задержанные выбивали себе зубы, камеры небезопасны для задержанных. Мужчина все стучал в дверь. Я надел на него наручники, – рассказал сейчас уже бывший полицейский Вайдас Андрюлайтис. – Агрессивных часто связывали веревкой, веревка была в дежурной части".

Бывший полицейский сказал, что сейчас он сожалеет о том, что делал, но в то время, когда он работал в полиции, это было нормой.

Андрюлайтис сказал, что задержанные нередко ведут себя агрессивно. Задержанный в декабре 2016 г. Томас Стапонкус был как раз из таких агрессивных задержанных. Его задержали за нарушение общественного порядка. В камере, по словам Андрюлайтиса, он бил в дверь, не реагировал на просьбы прекратить эти действия. Поскольку Стапонкус наносил себе вред, Андрюлайтис с коллегами пытался его успокоить и надел на него наручники.

На скамье подсудимых оказались двое коллег Андрюлайтиса – Роландас Шимкус и Джеральдас Малинаускас. Главным обвиняемым является Андрюлайтис – это он надел на Стапонкуса наручники, потом протянул веревку и закинул ее на дверь камеры. Его обвиняют в том, что он так натянул веревку, что руки Стапонкуса оказались подняты вверх.

"Он не висел, стоял ногами на полу. Не могу сказать всей ли стопой или только кончиками пальцев", – сказал Андрюлайтис, заметив, что руки Стапонкуса находились сзади.

Второй свидетель в суде подтвердил слова Андрюлайтиса, что задержанные часто ведут себя агрессивно и наносят себе травмы. Он сказал, что не видел, как Андрюлайтис протянул веревку над дверью.

Все трое уволенных полицейских утверждали, что камеры не приспособлены для агрессивных задержанных, кроме того, долгое время там не было даже вентиляции. По словам экс-полицейских, в регламенте не сказано, как усмирять агрессивных задержанных, только сказано, что для этого можно использовать подручные средства. Они решили, что таким средством может быть веревка. Кто и когда ее принес, обвиняемые не могли сказать.

Адвокат двоих обвиняемых Освальдас Мартинкус сказал, что ответственность за эти действия должны нести не рядовые полицейские, а их начальство, поскольку все происходило не без его ведома.

DELFI напоминает, что сразу после этого происшествия о нем не распространялись, пытались замять дело, не придавая его огласке, хотя троих полицейских со службы уволили. А начальнику смены объявили строгий выговор.