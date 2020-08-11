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Клайпедская полиция разыскивает пропавшую без вести Дануте Пупейкене (1941 г.р.).
Клайпедская полиция разыскивает пропавшую без вести пенсионерку
© Klaipėdos aps. VPK

По предварительным данным, 10 августа в период с 12 до 14 ч. женщина ушла со своей дачи в садоводческом товариществе "Мелиоратров", в Гаргждай, но домой не приехала.

Приметы: 1,60 см, седые волосы. На ней была розовая кофточка, темные спортивные брюки, на голове была клетчатая шапочка.

Все, кто может поделиться ценной информацией о местонахождении женщины, просьба звонить по номерам 8 700 64770, 8 620 40824, или писать по эл. почте andrius.burba@policija.lt

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