Клайпедская полиция разыскивает пропавшую без вести пенсионерку

По предварительным данным, 10 августа в период с 12 до 14 ч. женщина ушла со своей дачи в садоводческом товариществе "Мелиоратров", в Гаргждай, но домой не приехала.
Приметы: 1,60 см, седые волосы. На ней была розовая кофточка, темные спортивные брюки, на голове была клетчатая шапочка.
Все, кто может поделиться ценной информацией о местонахождении женщины, просьба звонить по номерам 8 700 64770, 8 620 40824, или писать по эл. почте andrius.burba@policija.lt
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