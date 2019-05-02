Близкие девушки сообщили, что 27 апреля, около 16.00 ч., девушка ушла из дома и не вернулась.
По предварительным данным, Аушра Р. (2005 г.р., 13 лет) среднего телосложения, рост около 160 см, у нее темные длинные волосы.
На девушке были синие джинсы, черная блузка, черные спортивные ботинки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просьба звонить по номерам 870062028, 870062041 или 112.
Клайпедская полиция разыскивает пропавшую без вести 13-летнюю девушку (2)
Клайпедская полиция разыскивает пропавшую без вести...
В центре Вильнюса велосипедист сбил несовершеннолетнюю и уехал
Полиция ищет очевидцев ДТП, которое произошло на...
В Вильнюсе из окна выпал малолетний ребенок
1 мая, в 17 ч., в Вильнюсскую больницу из Вильнюса, с ул....
В столичном парке Вингис был избит мужчина (11)
29 апреля, в 17 ч., в Вильнюсе, на ул. M.-K.Чурлёнё двое...
Ирландия: гражданку Латвии судят за убийство приятеля из Литвы
В Ирландии начался процесс над гражданки Латвии Ингой...
TOP новостей
Ситуация в Литве стала угрожающей: растет число заболевших корью медработников (53)
С начала этого года в Литве уже зарегистрировано 569...
Паксас в гостях у Лукашенко: поговорили о мире, порте, туристах и АЭС (44)
Экс-президент Литвы, депутат Европейского Парламента...
Обвиняемый в избиении водителя: если бы я на каждого поднимал руку, она бы у меня болела (36)
Муж владелицы компании Sev transport Ларисы Коломиец...
"Шампиньоновый рай" литовских эмигрантов: люди делают черную работу и не жалеют (35)
Край земли – такая мысль первой приходит в голову,...
Карбаускис: "крестьяне" покинут власть, если проиграют на выборах в ЕП и президента Литвы (16)
Правящие "крестьяне" покинут власть, если проиграют на...