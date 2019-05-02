Близкие девушки сообщили, что 27 апреля, около 16.00 ч., девушка ушла из дома и не вернулась.

По предварительным данным, Аушра Р. (2005 г.р., 13 лет) среднего телосложения, рост около 160 см, у нее темные длинные волосы.

На девушке были синие джинсы, черная блузка, черные спортивные ботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просьба звонить по номерам 870062028, 870062041 или 112.