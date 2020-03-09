Приметы Сонаты: худощавого телосложения, рост 162 см, волосы – темно-каштановые, до плеч, глаза – синие. На ней были черные джинсы, куртка цвета хаки, высокие сапоги, с собой у девушки был черный рюкзак.

Приметы Сандры: низкого роста, худощавого телосложения, волосы темные до плеч. На ней была черная куртка, черные брюки, ярко-розовые кеды.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушек, просьба звонить по номеру 8 678 50639 (в рабочие часы), 8 645 26344 (круглосуточно), или писать evaldas.grevys@policija.lt