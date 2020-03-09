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Полиция обращается за помощью к обществу – разыскивают пропавших без вести 17-летних Сонату С. и Сандру С. (2002 г.р.). 2 марта девушки уши из дома опеки в Клайпедском районе и до сих пор не вернулись. подозревают, что они держатся вместе.
Sonata S. ir Sandra S.
Sonata S. ir Sandra S.
© Klaipėdos aps. VPK

Приметы Сонаты: худощавого телосложения, рост 162 см, волосы – темно-каштановые, до плеч, глаза – синие. На ней были черные джинсы, куртка цвета хаки, высокие сапоги, с собой у девушки был черный рюкзак.

Приметы Сандры: низкого роста, худощавого телосложения, волосы темные до плеч. На ней была черная куртка, черные брюки, ярко-розовые кеды.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушек, просьба звонить по номеру 8 678 50639 (в рабочие часы), 8 645 26344 (круглосуточно), или писать evaldas.grevys@policija.lt

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