Приметы Сонаты: худощавого телосложения, рост 162 см, волосы – темно-каштановые, до плеч, глаза – синие. На ней были черные джинсы, куртка цвета хаки, высокие сапоги, с собой у девушки был черный рюкзак.
Приметы Сандры: низкого роста, худощавого телосложения, волосы темные до плеч. На ней была черная куртка, черные брюки, ярко-розовые кеды.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушек, просьба звонить по номеру 8 678 50639 (в рабочие часы), 8 645 26344 (круглосуточно), или писать evaldas.grevys@policija.lt
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