Клайпедчанин вез в Латвию исторические ценности эпохи неолита

20 ноября на дороге Клайпеда-Лиепая пограничники остановили ехавший в сторону Латвии автомобиль Audi 80 с литовскими номерами. Им управлял 72-летний клайпедчанин.
В багажнике автомобиля среди других вещей лежал старинный бронзовый браслет, каменный топорик-молоток и изделие из кости. Пограничники предположили, что это очень старые вещи, имеющие научную, историческую или культурную ценность.
Эти вещи осмотрели представители Клайпедского отделения Департамента культурного наследия и подтвердили подозрения пограничников. Эксперты констатировали, что это изделия эпохи неолита, по закону владение и продажа таких вещей запрещены.
Начато расследование. За такое нарушение закона подозреваемому грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 4 лет. Подозреваемый закрыт в КПЗ.
Автомобиль Audi 80 и обнаруженные ценные вещи находятся на пограничной заставе.
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