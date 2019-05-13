Клайпедчанин стрелял в женщину, а потом выстрелил себе в голову

В ночь с субботы на воскресенье, 12 мая, в 0.40 ч., в Клайпеде, на ул. Найкупес, в квартире, во время конфликта нетрезвый (2,55 промилле) мужчина, 1946 г.р., из незаконно хранившегося Kora Brno дважды выстрелил в женщину 1955 г.р.