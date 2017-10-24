22-летний клайпедчанин был задержан в начале октября. Во время обысков полиция обнаружила большое количество пакетов с наркотиками (больше 30 доз).

Следователи выяснили, что наркотики распространялись через социальные сети. Подозреваемый придерживался конспирации – свертки с марихуаной он прятал в городе, у железнодорожных рельсов, а большое количество наркотиков – в лесу Клайпедского района, у деревни Кайряй. Именно там полиция обнаружила около 1 кг наркотиков.

В феврале 2017 г. этот человек уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Тогда суд назначил ему штраф в размере 6 МПУ (225,96 евро).

Сейчас он подозревается в хранении большого количества наркотиков с целью их распространения. Он был задержан на месяц.

Временно арестованы и деньги подозреваемого, поскольку подозревают, что они были получены преступным способом.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 8 до 10 лет.