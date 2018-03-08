К уголовной ответственности за распространение наркотиков был привлечен клайпедчанин 1962 г.р. Его подозревают в распространении наркотиков в клайпедских казино. Подозреваемый был задержан летом 2017 г. в одном из казино после того, как он продал кокаин одному мужчине.
Решением прокуроров были ограничены права мужчины на деньги, полученные, как подозревают, в результате преступной деятельности.
За хранение наркотиков с целью их распространения мужчине грозит лишение свободы на сток от 2 до 8 лет.
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