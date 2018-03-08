

К уголовной ответственности за распространение наркотиков был привлечен клайпедчанин 1962 г.р. Его подозревают в распространении наркотиков в клайпедских казино. Подозреваемый был задержан летом 2017 г. в одном из казино после того, как он продал кокаин одному мужчине.

Решением прокуроров были ограничены права мужчины на деньги, полученные, как подозревают, в результате преступной деятельности.

За хранение наркотиков с целью их распространения мужчине грозит лишение свободы на сток от 2 до 8 лет.