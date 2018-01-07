"Я ослеп", - произнес один из сотрудников Главного комиссариата полиции Каунаса после проведения обычной процедуры, которую он проводил уже множество раз. В ходе вечернего рейда в Петращюнай (район Каунаса) три экипажа полиции проверяли водителей на трезвость и наличие документов.
Vakarinis reidas Kaune
© DELFI / Rafael Achmedov

Однако проверка одного автомобиля потрясла не только проверявшего полицейского, но и других его коллег, в том числе и сотрудников полиции с двадцатилетним стажем. На ул.Калантос был остановлен Marcedes Benz. Полицейский как обычно поздоровался и попросил водителя предъявить документы.

"Смотрю в водительское удостоверение, написано Янина, смотрю на водителя - сидит мужчина", - рассказывал полицейский.

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Находившийся за рулем мужчина понял, что полицейский бы удивлен и сразу пояснил ему, что сменил пол, однако по ряду причин еще не поменял водительское удостоверение.

По словам полицейского, после того, как он несколько раз сверил фотографию в документе с лицом водителя, он убедился, что одно и то же лицо.

"Это действительно очень странная ситуация, я впервые с таким столкнулся", - пожал плечами полицейский. То же повторили и его коллеги.

"Водители, которым грозит какое-либо взыскание, иногда пытаются любым способом вывернуться. Однажды было так, что остановленный водитель утверждал, что забыл права дома и продиктовал личный код своего брата. Мы сразу обратили внимание, что на фотографии другой человек, а остановленный мужчина лишился водительского удостоверения и пытался уйти от ответственности. Нынешняя ситуация, когда мы остановили человека смешившего пол, новая. Таких случаев мы еще не встречали, все были удивлены", - говорит сотрудник дорожной полиции Каунаса Вайдас Алекнавичюс.

Полиция Каунаса в ходе выходных проводит в городах округа рейды.

В пятницу в Кайшядорском районе были остановлены два нетрезвых велосипедиста и два нетрезвых водителя. Один из них был без водительских прав.

В субботу в Кедайняй и Йонаве были установлены два случая нахождения за рулем в легкой степени опьянения, а также наказаны три нетрезвых велосипедиста. Один из них "надул" при тесте 2,72 промилле. В Каунасе вечером был остановлен один нетрезвый водитель BMW, у которого было установлено 0,72 промилле. Всего в округе в ходе рейдов было установлено 11 нарушений.

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