Каунасская полиция задержала подозреваемого в убийстве

42-летний Миндаугас Мажейка находится под судом по обвинению в убийстве члена банды агуркинисов Игориса Ашкявичюса, в его адрес выдвинуты и другие обвинения.

ГПК Каунасского округа 23 июля сообщил, что мужчина был замечен и задержан 22 июля в 22.30 ч. в Шилайняй, на проспекте Балту, в общественном месте.

"Этот человек скрывался от суда, суд назначил ему меру пресечения в виде ареста на три месяца. При задержании мужчина не оказывал сопротивления", – указала полиция.

Под арест его суд разрешил взять на прошлой неделе, до этого он был выпущен под залог. Прокурор просил назначить обвиняемому арест, поскольку неоднократно судимый обвиняемый мог совершать на воле и другие преступления.

Мажейку обвиняют в убийстве Лашкявичюса (в марте 2016 г.), в уничтожении имущества и подкупе.

Кроме того, автомобиль Мажейки 3 июля был остановлен для проверки и в нем обнаружили сверток из фольги, вероятно, с наркотиками. Мужчина был пьян, управлял автомобилем без прав.