В пятницу вечером полиция проверила 747 транспортных средств, проверяла и водителей на трезвость. Попались два нетрезвых водителя. В организме одного из них было – 0,95 промилле, а другого – 1,62 промилле.
У одного водителя не было водительского удостоверения. В субботу с 19 ч. до полуночи в Каунасе проверили 426 автомобилей и их водителей.
Был остановлен один водитель со стажем до 2 лет, который был пьян (0,29 промилле). В организмах двух других водителей было – 0,64 и 0,89 промилле. Кроме того, один водитель был без прав.
Каунасская полиция провела рейды, проверила 1173 водителей (4)
Дорожная полиция Каунасского округа провела рейды на...
ДТП в Вильнюсе: пьяный водитель Mercedes врезался в полуприцеп тягача (8)
В субботу вечером в Вильнюсе ДТП совершил нетрезвый...
В Вильнюсе грабители ударили мужчину шилом в лицо (6)
В ночь на 20 декабря, 0.10 ч., в Вильнюсе, на ул. Калварию, у...
В Тракай грузовик насмерть сбил 20-летнего молодого человека (17)
21 декабря, в 5.28 ч., в Тракай, на ул. Аукштадварё, тягач Scania,...
TOP новостей
Перед праздниками жители Литвы отправились за покупками в Польшу (81)
В последние выходные перед Рождество жители Литвы...
Новости об услугах нотариусов: одни услуги подорожают, другие будут бесплатными
Министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс сказал, что...
Неужели в детском спектакле можно увидеть российскую пропаганду? (127)
Веселый и забавный детский спектакль или...
Покупка подержанной одежды становится массовым явлением (55)
Глава платформы Vinted , которая дает возможность обмена и...
Аномалии продолжаются: в один из праздничных дней будет идти сильный дождь (1)
"Холода не будет", – сказала синоптик Изольда...