В пятницу вечером полиция проверила 747 транспортных средств, проверяла и водителей на трезвость. Попались два нетрезвых водителя. В организме одного из них было – 0,95 промилле, а другого – 1,62 промилле.

У одного водителя не было водительского удостоверения. В субботу с 19 ч. до полуночи в Каунасе проверили 426 автомобилей и их водителей.

Был остановлен один водитель со стажем до 2 лет, который был пьян (0,29 промилле). В организмах двух других водителей было – 0,64 и 0,89 промилле. Кроме того, один водитель был без прав.