Каунасская полиция обнаружила тело подозреваемого в убийстве мужчины

Тело мужчины 1973 г.р. было обнаружено в Каунасском районе, в старостве Кармелавы, у леса.

Подозревают, что мужчина покончил с собой. Его подозревали в том, что 23 мая на проспекте В.Кревес он нанес ножевое ранение мужчине 1955 г.р., который от полученных ран скончался в больнице.

Во время обыска в доме у подозреваемого нашли наркотические вещества растительного происхождения.