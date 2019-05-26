Каунасская полиция обнаружила тело подозреваемого в убийстве мужчины

Каунасская полиция 24 мая обнаружила тело подозреваемого в убийстве мужчины.
© DELFI / Lukas Bartkus

Тело мужчины 1973 г.р. было обнаружено в Каунасском районе, в старостве Кармелавы, у леса.

Подозревают, что мужчина покончил с собой. Его подозревали в том, что 23 мая на проспекте В.Кревес он нанес ножевое ранение мужчине 1955 г.р., который от полученных ран скончался в больнице.

Во время обыска в доме у подозреваемого нашли наркотические вещества растительного происхождения.

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