В редакцию портала Kas vyksta Kaune передали видео, которое сделано при помощи видеорегистратора. Водитель на стоянке зацепил людей и, не заметив этого, уехал.
STOP kadras iš vaizdo medžiagos
© Kas vyksta Kaune

"Я заснял очень интересную ситуацию, хочу поделиться. Могу сказать, что люди попались терпеливые, а водитель безответственный", – писал мужчина, который зафиксировал инцидент на пр. Саванорю, в Каунасе, у магазина Hyper Maximа.

На видео видно, что водитель Toyota, который дал задний ход, приближается к людям, которые выкладывают покупки из тележки в автомобиль, а потом ударяет машиной женщину.

Мужчина ударил автомобиль Toyotа ногой.

Сам водитель Toyota не выясняет причину этого действия и с места происшествия уезжает.

ЧП и криминал

Нетрезвый каунасец на Subaru Forester застрял во дворе между деревьями (2)

19 мая, в 18.10 ч., в Каунасе, на ул. Вейверю, мужчина (1968 г.р.)...

Каунасец зафиксировал как автомобиль задел людей и уехал, не остановившись

В редакцию портала Kas vyksta Kaune передали видео, которое...

В автомобиле попавших в Испании в ДТП граждан Литвы обнаружили миллион евро (8)

В автомобиле, который попал в ДТП в Испании, обнаружили...

Ночью в Вильнюсе ножевые ранения получили двое полицейских

В ночь на 20 мая, в 1.47 ч., в Вильнюсе, на ул. Фабийонишкю, во...

Трагическое происшествие в Кельмесском районе: погибла молодая женщина, ранены ещё три человека (1)

Департамент полиции проинформировал, что в Кельмесском...

TOP новостей

Опрос жителей: должен ли президент Литвы встретиться с Путиным (173)

Должны ли руководители Литвы встретиться с...

На встрече Зеленским президент Литвы призвала "раздавить" олигархическую систему (2)

В понедельник после инаугурации новый президент...

Ответ главы штаба Науседы консерваторам: видно, что к этому готовились заранее

"Хочу поздравить наших коллег оппонентов с прекрасно...

Глава ассоциации: никто в Литве на стройке за 700 евро работать не хочет (14)

Молодежь в Литве на стройке работать не хочет, поэтому...

Зеленский вступил в должность президента Украины и заявил о роспуске Верховной Рады (57)

В понедельник, 20 мая, в Киеве прошла церемония...