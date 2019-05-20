Каунасец зафиксировал как автомобиль задел людей и уехал, не остановившись

"Я заснял очень интересную ситуацию, хочу поделиться. Могу сказать, что люди попались терпеливые, а водитель безответственный", – писал мужчина, который зафиксировал инцидент на пр. Саванорю, в Каунасе, у магазина Hyper Maximа.
На видео видно, что водитель Toyota, который дал задний ход, приближается к людям, которые выкладывают покупки из тележки в автомобиль, а потом ударяет машиной женщину.
Мужчина ударил автомобиль Toyotа ногой.
Сам водитель Toyota не выясняет причину этого действия и с места происшествия уезжает.
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