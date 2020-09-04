Каунасец на угнанном BMW пытался бежать от пограничников

В четверг, 3 сентября, пограничники Калварийской заставы в пределах деревни Акмяняй (Лаздийский район) пытались остановить въехавший из Польши BMW 535D с немецкими номерами. Его водитель не подчинился стоявшим на своей Škoda Octavia Scout пограничникам и не остановился.
Пограничники преследовали его, включив сигнальные огни и сирену. Беглец мчался на скорости больше 170 км/ч.
В 5 км от того места, с которого началось преследование, пограничники увидели съехавший с дороги BMW 535D. Подозревают, что беглец пытался съехать на второстепенную дорогу, но из-за высокой скорости не справился с управлением.
Водителя в BMW 535D уже не было. В 500 м от места, где нашли автомобиль, в лесу пограничники задержали подозреваемого.
Выяснилось, что это 23-летний житель Каунаса. Пограничники выяснили, что BMW 535D 2011 г.в. накануне был угнан в Нидерландах.
Начато расследование. Подозреваемому грозит лишение свободы на сток до 4 лет.
Подозреваемый задержан.
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