Спокойно встретить выходные удалось не всем каунасцам. Портал Kas vyksta Kaune сообщает, что в пятницу вечером жители зафиксировали жестокую драку на ул. Драугистес, недалеко от магазина Maxima. В драке участвовал и человек на костылях и с гипсом на ноге.
© Stopkadras

Инцидент произошел 20 июля, около 22 ч., около ночного бара. На видео сначала видны собравшиеся вместе люди. Мужчина, не связанный с другими, сначала пытается выбраться из этой массы людей, но двое не дают ему уйти.

После этого мужчина в ярко-синей майке бьет его. Несмотря на то, что жертва падает после первого же удара, ее не оставляют в покое и вокруг собираются другие агрессивно настроенные люди.

Один из самых агрессивных – человек в гипсе и на костылях, которые он использовал не по назначению. Он бил ими лежащего на тротуаре мужчину – удары наносил и по голове.

Драка была безобразная - собравшиеся били одного человека. Кроме мужчины с гипсом на ноге был и человек с загипсованной рукой. Ни одному ни другому гипс не мешал участвовать в драке.

Полицейский Каунасского комиссариата подтвердил, что сообщение о драке на ул. Драугистес было зафиксировано 20 июля, в 21.56 ч.

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