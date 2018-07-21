Инцидент произошел 20 июля, около 22 ч., около ночного бара. На видео сначала видны собравшиеся вместе люди. Мужчина, не связанный с другими, сначала пытается выбраться из этой массы людей, но двое не дают ему уйти.
После этого мужчина в ярко-синей майке бьет его. Несмотря на то, что жертва падает после первого же удара, ее не оставляют в покое и вокруг собираются другие агрессивно настроенные люди.
Один из самых агрессивных – человек в гипсе и на костылях, которые он использовал не по назначению. Он бил ими лежащего на тротуаре мужчину – удары наносил и по голове.
Драка была безобразная - собравшиеся били одного человека. Кроме мужчины с гипсом на ноге был и человек с загипсованной рукой. Ни одному ни другому гипс не мешал участвовать в драке.
Полицейский Каунасского комиссариата подтвердил, что сообщение о драке на ул. Драугистес было зафиксировано 20 июля, в 21.56 ч.
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