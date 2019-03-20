Сообщение о взрыве в подъезде дома в Плунге поступило в феврале.
Был введен план по упразднению последствий взрыва, проведены необходимые следственные действия, работали криминалисты и саперы антитеррористической группы "Арас".
Были подозрения, что в подъезде взорвали мощный пиротехнический заряд.
Клайпедская полиция сообщает, что сотрудники правоохранительных органов опросили жильцов дома, торговцев пиротехникой, провели все необходимые действия в рамках расследования.
На следующий день после обеда в КПЗ закрыли подозреваемого жителя Плунге.
У него в квартире во время обыска обнаружили огнестрельное оружие, патроны, сигнальную ракету, факел и петарды. Задержанному предъявили обвинения в уничтожении имущества опасным для общества способом и незаконном хранении оружия.
Он был задержан, однако позже ему назначили более мягкую меру пресечения.
Полиция подозревает, что мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, взорвал пиротехнический заряд в подъезде из хулиганских соображений.
Мужчине грозит арест или лишение свободы на срок до 5 лет.
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