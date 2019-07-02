Банда работала очень четко и тщательно планировала свои действия заранее. У каждого была своя задача, общая цель - кража банкоматов с деньгами внутри.

Они угоняли мощные автомобили, ночью пробивали витрины магазинов на юго-востоке Лондона, привязывали банкоматы тросами, вытаскивали их, а потом доставали наличные.

После преступления они избавлялись от угнанных автомобилей.

Кроме того, банда обокрала ряд жителей, в чьи дома забиралась по ночам, выносила дорогие вещи, разбивали роскошные автомобили и врывались в магазины.

Преступные деяния банщды длились более года, пока в декабре не были прерваны полицией: независимо от того, насколько осторожными и спланированными были преступники, они не избежали ошибок, которые их выдали.

В декабре прошлого года шесть мужчин и женщина были задержаны в лондонском доме.

Один из членов банды - Мантас Антулис (26 лет), который жил в Дагенхеме. Литовец был признан виновным в деятельности в организованной преступной группе, доказана его вина в похищении банкоматов, краже из домов, планировании преступлений и похищении различных предметов.

В пятницу он услышал приговор - 8 лет и 6 месяцев тюрьмы.