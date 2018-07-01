Департамент полиции информировал, что 30 июля, в 17.30 ч. в больницу со столичной ул. Вандянтякё в коматозном состоянии доставили 13-летнего подростка (2005 г.р.). У него диагностировали следы побоев в области головы, лица и всего тела.

Другой малолетний (2004 г.р.) сказал, что его друга избили незнакомцы, били камнем.

Заместитель главы Комиссариата Вильнюсского округа Миндаугас Стравинскас сказал DELFI, что покойный ребенок с другом в тот день отправились драться, драка закончилась трагедией.

Стравинскас сказал, что сейчас ищут двоих подозреваемых в совершении убийства подростков.

Ведется расследование.