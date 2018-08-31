Полиция второго комиссариата полиции Вильнюса расследовала обстоятельства смерти мужчины, тело которого было обнаружено 29 августа на ул. Паневежё. Результат расследования поразил и видавших виды полицейских.
Выяснилось, что во время пьянки нетрезвый мужчина (1956 г.р.) по крутой лестнице спускался вниз, заблудился и упал. Его друзья решили, что он заснул, поэтому принесли подушку и положили ее под голову мужчине.
Жители рассказали, что позже (спустя несколько часов) они решили, что он уже выспался, стали его будить и потащили вверх по лестнице. Один из собутыльников все же предложил вызвать скорую. Приехавшие на место происшествия врачи констатировали, что мужчина мертв.
Следователи пытались выяснить обстоятельства происшествия, но сделать это было сложно, поскольку собутыльники покойного были сильно пьяны.
В доме выяснилось, что одна из собутыльниц (1962 г.р.) украла у покойного телефон Samsung, который на следующий день сдала в ломбард на вокзале, получив за него 20 евро. За вырученные деньги она купила бутылку водки и крепкое пиво.
Приехавшие на место происшествия родственники покойного сказали, что он недавно продал свою квартиру и уже около месяца пьянствовал. У собутыльников он жил около недели, они его приняли, поскольку у него были деньги. Выяснилось, что собутыльники обычно пили дешевый одеколон, средство для полоскания рта и др., а денежный гость поил их водкой и пивом.
Полиция расследует обстоятельства смерти мужчины.
Укравшей телефон женщине грозит штраф в размере 90-300 евро.
Телефон полиция забрала из ломбарда и передала близким покойного.
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