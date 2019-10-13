По данным полиции, 12 октября в 10.25 в Варенском районе, на 73-м километре дороги Антакальнис - Йезнас - Алитус - Меркине , трезвая женщина 1972 года рождения не справилась с управлением BMW 560 из-за упавшего на дорогу дерева.
Водитель BMW не смогла объехать препятствие.
Во время аварии пострадала пассажир 1953 года рождения.
В Плунге задушили женщину: только после убийства дети узнали, что их мать не раз избивали
Дети убитой женщины, даже спустя немногим более...
Из-за упавшего на дорогу дерева BMW попал в аварию: пострадала женщина
В Варенском районе водитель попала в аварию из-за...
В Лаздийском районе перевернулся Opel, пострадали две девушки (4)
В субботу в Лаздийском районе, в деревне Радвилоняй, с...
На автомагистрали с дороги съехал тягач, движение ограничено
На автомагистрали рядом с Ситкунай и виадуком в сторону...
Ночной рейд в Вильнюсе: попались всего два нетрезвых водителя (12)
В Вильнюсе в ночь на субботу полиция провела рейд. За...
TOP новостей
Крепости Грузии: в горы за покоем и ... адреналином (4)
Высокогорные крепости Шатили и Муцо в Хевсурети –...
Мальдейкене о налоговых изменениях: такая система деморализует (57)
Европаламентарий Аушра Малдейкене назвала литовских...
После трагедии в семье Ушацкас поделился трогательным посланием: так было суждено
9 октября стало известно, что мать известного бывшего...
Преступники, которых защищает закон: даже статистика не дает точных данных (33)
Клайпеда уже в течение некоторого времени не может...