Из-за упавшего на дорогу дерева BMW попал в аварию: пострадала женщина

В Варенском районе водитель попала в аварию из-за упавшего на дорогу дерева. Пассажиру понадобилась медицинская помощь.
© DELFI (P.Sadausko nuotr.)

По данным полиции, 12 октября в 10.25 в Варенском районе, на 73-м километре дороги Антакальнис - Йезнас - Алитус - Меркине , трезвая женщина 1972 года рождения не справилась с управлением BMW 560 из-за упавшего на дорогу дерева.

Водитель BMW не смогла объехать препятствие.

Во время аварии пострадала пассажир 1953 года рождения.

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