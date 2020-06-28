Из-за убийства мужчины задержаны 4 подозреваемых, среди них - 72-летняя женщина

aA

27 июня, около 21.43, в селе Буйвиджяй в Вильнюсском районе, дома было обнаружено тело мертвого мужчины (1948 года рождения) с колотой раной.